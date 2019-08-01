Опубликовано видео нападения ОМОНа на болельщиков "Спартака" в Ростове-на-Дону

На кадрах отчётливо видно, что сотрудники полиции врываются в толпу и начинают избивать людей, которые мирно стояли на месте.

В резонансном происшествии об избиении болельщиков столичного футбольного клуба "Спартак" бойцами ОМОНа в Ростове-на-Дону появилась новая улика — в соцсетях опубликована запись с камеры видеонаблюдения из подтрибунного помещения стадиона.

На записи видно, что толпа людей, одетых в хорошо различимую красно-белую символику "Спартака", стоит в направлении выхода. Внезапно со спины к ним подбегают сотрудники ОМОНа, которые в буквальном смысле врываются в толпу и начинают хаотично избивать и толкать мирно стоявших граждан.

Некоторые из болельщиков падают на землю, однако и после этого им наносятся удары. А те, кто пытается помочь пострадавшим встать или оттащить их в сторону от сотрудников полиции, также получали по телу удары дубинками.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ОМОНа ворвались в подтрибунное помещение и начали беспорядочно наносить удары дубинками болельщикам московского "Спартака". Болельщик столичного клуба рассказал Лайфу, что сотрудники силового ведомства напали на толпу со спины и беспричинно стали всех избивать дубинками. В то же время в РПЛ объяснили жёсткую стычку ОМОНа с болельщиками тем, что среди последних были нарушители правопорядка, а товарищи пытались их отбить у полиции.