Медики назвали болезни, с которыми нельзя купаться

Врачи не рекомендуют купаться в водоёмах тем, у кого диагностировали заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и эпилепсию. Кроме того, специалисты запрещают купаться в состоянии алкогольного опьянения, так как это представляет большую опасность.
— Под воздействием алкоголя начинают преобладать процессы торможения, больной перестаёт ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется, — рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
Отмечается, что в состоянии алкогольного опьянения человек чаще получает травмы и попадает в несчастные случаи. Кроме того, организм получает дополнительный стресс. Ведь при купании и так возрастает потребление кислорода органами и тканями, сужаются стенки сосудов, учащается сердцебиение и повышается артериальное давление.
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