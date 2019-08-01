Крис Хемсворт рассказал, каких трудов ему стоило стать толстым Тором

Несмотря на то что на экране бог просто всё время сидит на диване и пьёт пиво, актёру пришлось непросто.

Актёр Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильме "Мстители: Финал", рассказал о роли скандинавского бога, впавшего в депрессию.

Несмотря на то что на экране Тор просто всё время сидит на диване и пьёт пиво, актёру пришлось непросто.

По словам Хемсворта, он хотел поменять имидж для этой роли и получившийся результат его обрадовал.

— Возможность сделать эту новую версию Тора — это было очень весело и расслабляюще, — сказал он.

Однако актёру пришлось каждый день надевать специальный костюм весом около 30 килограммов. Кроме того, в костюме было очень жарко и его было невозможно надеть без посторонней помощи, рассказал Хемсворт.

Чтобы казаться более упитанным, актёру пришлось надевать специальные вкладыши для щёк.

Ранее Крис Хемсворт рассказал, как он вживался в образ депрессивного бога Тора. По словам актёра, настроиться на нужный лад ему помогла самая грустная в мире композиция.