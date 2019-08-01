В МИД РФ раскритиковали решение генсека ООН о расследовании ситуации в Сирии

Сирийские военные при поддержке Воздушно-космических сил России осуществляют сугубо ответные и ограниченные действия, отметили в ведомстве.

Министерство иностранных дел РФ увидело провокацию в создании по поручению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

— Нам достоверно известно, что эту идею, которая носит провокационный характер, активно продвигали страны, настроенные враждебно по отношению к законным властям Сирии и нашим усилиям по искоренению террористической угрозы в этой стране и обеспечению её территориальной целостности и суверенитета, — указали в министерстве.

В МИД напомнили, что сирийские военные при поддержке Воздушно-космических сил РФ осуществляют сугубо ответные и ограниченные действия по нейтрализации террористов и уничтожению объектов боевиков.

В ведомстве также отметили, что такие попытки бросить тень на эти усилия и дискредитировать официальный Дамаск "будут затем использованы и для создания новых препятствий на пути политического урегулирования".

Ранее генсек ООН инициировал начало расследования "серии инцидентов", которые произошли на северо-западе Сирийской Арабской Республики после заключения между РФ и Турцией меморандума по зоне деэскалации в Идлибе.