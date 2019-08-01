В Сургуте неизвестный с ножом напал на полицейских, есть жертвы

Злоумышленник оказал сопротивление при задержании, в результате чего выживший правоохранитель был вынужден применить табельное оружие.

В Сургуте неизвестный атаковал полицейских, вооружившись ножом. Об этом сообщает УМВД России по Сургуту ХМАО — Югра.

Как говорится на сайте ведомства, 1 августа при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ППС УМВД России по Сургуту ХМАО — Югры сержант Ханов.

— Около 22:40 в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. На место незамедлительно прибыл экипаж патрульной-постовой службы, — уточняется в сообщении.

На месте правоохранители обнаружили во дворе неизвестного и предприняли попытку к его задержанию, однако злоумышленник оказал сопротивление, нанеся одному из стражей порядка смертельные ножевые ранения и ранив второго. Раненый правоохранитель применил табельное оружие, стреляя на поражение.