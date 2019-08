СМИ: Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа"

Ранее подразумевалось, что актёра покажут в сцене после титров "Форсажа. Хоббс и Шоу" как тайного злодея.

Американский актёр Киану Ривз может получить роль главного злодея во втором спин-оффе "Форсажа", сообщил портал We Got This Covered.

В России премьера фильма "Форсаж. Хоббс и Шоу" состоялась 1 августа. Картина задумывалась как спин-офф, чтобы повысить интерес аудитории перед выходом девятой части самого "Форсажа".

Ранее подразумевалось, что актёра покажут в сцене после титров "Форсажа. Хоббс и Шоу" как тайного злодея. Однако он не появился. По словам режиссёра картины, это было сделано намеренно, поскольку актёр появится во второй части.

Ранее стало известно, что каскадёр Вина Дизеля впал в кому после прыжка с балкона на съёмках фильма "Форсаж-9".