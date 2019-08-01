Появилось видео с места гибели полицейского в Сургуте

В Сети появилось видео с места происшествия в Сургуте, где сегодня поздно вечером при исполнении обязанностей погиб сотрудник регионального главка МВД РФ сержант Ханов.

Напомним, правоохранители выехали на вызов из-за агрессивного вооружённого мужчины. После того как один из них был смертельно ранен при попытке задержания, второму правоохранителю, тоже пострадавшему, пришлось применить огонь на поражение.

В МВД России выразили соболезнования близким погибшего сержанта и пообещали оказать всю необходимую помощь.

Продолжается выяснение всех обстоятельств случившегося.