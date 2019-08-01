В честь 80-летия ВДНХ опубликовано более 250 исторических фотографий

Найти их можно в библиотеке МЭШ, вбив название или же фразу "Главное архивное управление города Москвы" в поисковую строку.

Подготовленное Главархивом к юбилею выставочного комплекса электронное издание "От ВСХВ к ВДНХ" также познакомит своих виртуальных посетителей с историей места. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

В электронной книге две главы. Одна посвящена периоду с 1939 по 1959 год, вторая — с 1959 по 2019 год. Тексты доступны как на русском, так и на английском языке.

— Мы очень рады, что это уникальное издание теперь доступно пользователям МЭШ. Его могут использовать учителя начальной школы, а также педагоги пятых-одиннадцати классов на уроках окружающего мира, истории, обществознания и английского языка. Оно позволяет педагогу наглядно объяснить, как зарождался и развивался выставочный комплекс, а также помогает увидеть, например, те павильоны, которые не сохранились до наших дней, — рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Как заявил начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко, издание было выпущено и в бумажной версии ограниченным тиражом, однако найти его в свободной продаже невозможно.

Все материалы подготовлены на основе многих источников и архивных документов, а в конце каждой главы можно увидеть подборки фотографий соответствующего периода.