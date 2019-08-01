Стало известно о гибели пилота истребителя, разбившегося в Долине Смерти

Пилот упавшего в Калифорнии 31 июля многоцелевого истребителя F/A-18E Super Hornet погиб. Об этом сообщили ВМС США в своём твиттере.
— ВМС подтвердили, что пилот F/A-18E погиб, — говорится в сообщении.
Самолёт рухнул на территории нацпарка Долина Смерти, недалеко от базы американских ВМС Чайна-Лейк. Семь посетителей парка пострадали в результате авиакатастрофы.
Причины крушения пока остаются неизвестными.
База Чайна-Лейк находится примерно в 200 километрах к северу от Лос-Анджелеса.
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