Стало известно о гибели пилота истребителя, разбившегося в Долине Смерти

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Фото © Flickr / U.S. Pacific Fleet

Американский самолёт рухнул в штате Калифорния неподалёку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

Пилот упавшего в Калифорнии 31 июля многоцелевого истребителя F/A-18E Super Hornet погиб. Об этом сообщили ВМС США в своём твиттере.

— ВМС подтвердили, что пилот F/A-18E погиб, — говорится в сообщении.

Самолёт рухнул на территории нацпарка Долина Смерти, недалеко от базы американских ВМС Чайна-Лейк. Семь посетителей парка пострадали в результате авиакатастрофы.

Причины крушения пока остаются неизвестными.

База Чайна-Лейк находится примерно в 200 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

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