В Совфеде заявили, что Порошенко был торпедой, топившей минские соглашения

Экс-президент Украины Пётр Порошенко был главной торпедой, которая годами "топила" минские соглашения, поэтому его заявления об участии в написании текста сильно преувеличены. Такое мнение высказал РИА "Новости" член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
— Допустим [что Порошенко писал текст минских соглашений]. Тогда как понять, что именно Порошенко стал главной торпедой, которая годами топила минские соглашения? — задаёт вопрос Морозов.
Кроме того, по мнению сенатора, тяжело поверить в такую технологию написания подобных соглашений. Как считает Морозов, необходимы участие экспертов и огромная предварительная обработка.
— Похоже, сильно преувеличил, как всегда, свою роль Пётр Алексеевич, — подчеркнул Морозов.
Ранее против Петра Порошенко возбудили очередное уголовное дело из-за хищений в армии.
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