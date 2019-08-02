В Совфеде заявили, что Порошенко был торпедой, топившей минские соглашения

Экс-президент Украины Пётр Порошенко был главной торпедой, которая годами "топила" минские соглашения, поэтому его заявления об участии в написании текста сильно преувеличены. Такое мнение высказал РИА "Новости" член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

— Допустим [что Порошенко писал текст минских соглашений]. Тогда как понять, что именно Порошенко стал главной торпедой, которая годами топила минские соглашения? — задаёт вопрос Морозов.

Кроме того, по мнению сенатора, тяжело поверить в такую технологию написания подобных соглашений. Как считает Морозов, необходимы участие экспертов и огромная предварительная обработка.

— Похоже, сильно преувеличил, как всегда, свою роль Пётр Алексеевич, — подчеркнул Морозов.

Ранее против Петра Порошенко возбудили очередное уголовное дело из-за хищений в армии.