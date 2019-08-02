Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос блокады Венесуэлы

При этом отмечается, что американский лидер не стал уточнять никаких подробностей по этому поводу.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что в настоящий момент его администрация рассматривает возможные сценарии блокады против Венесуэлы.

Как сообщил журналист бизнес-издания Bloomberg Алекс Вэйн, отвечая на соответствующий вопрос о "блокаде или изоляции" Боливарианской Республики, американский лидер овтетил: "Да, я рассматриваю".

При этом отмечается, что никаких дополнительных уточнений по этому вопросу Трамп делать не стал.

Ранее Лайф сообщал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал действия США против Венесуэлы нарушением международного права.