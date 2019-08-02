В Сети посмеялись над объединением Ляшко и Кличко против "зелёной чумы"

Ранее глава Радикальной партии сообщил, что намерен вести борьбу против президента Украины Владимира Зеленского вместе с мэром Киева.

Пользователи соцсетей посмеялись над решением мэра Киева Виталия Кличко и главы Радикальной партии Олега Ляшко объединиться против президента Украины Владимира Зеленского.

— Галантерейщик и кардинал — это сила! — приводит слова Бонасье из "Трёх мушкетёров" Дюма Ирина Грубова.

— Вот уж воистину две чумы. Один другого краше, — отметила Валентина Мохова.

Пользователи соцсетей Украины также оказались в восторге по поводу объединения Ляшко и Кличко.

— Господин Олег Ляшко, пожалуйста, поймите, что чумой были вы все пять лет, — поделилась мнением Юлия Бобыр.

— Люди на него плюют, а он говорит, что дождь идёт, — написала о Ляшко Марьяна Широкая.

Ранее глава украинской Радикальной партии Олег Ляшко поделился решением объединить силы с мэром Киева Виталием Кличко для ведения борьбы против "зелёной чумы".