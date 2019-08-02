В Сети посмеялись над объединением Ляшко и Кличко против "зелёной чумы"

Пользователи соцсетей посмеялись над решением мэра Киева Виталия Кличко и главы Радикальной партии Олега Ляшко объединиться против президента Украины Владимира Зеленского.
— Галантерейщик и кардинал — это сила! — приводит слова Бонасье из "Трёх мушкетёров" Дюма Ирина Грубова.
— Вот уж воистину две чумы. Один другого краше, — отметила Валентина Мохова.
Пользователи соцсетей Украины также оказались в восторге по поводу объединения Ляшко и Кличко.
— Господин Олег Ляшко, пожалуйста, поймите, что чумой были вы все пять лет, — поделилась мнением Юлия Бобыр.
— Люди на него плюют, а он говорит, что дождь идёт, — написала о Ляшко Марьяна Широкая.
Ранее глава украинской Радикальной партии Олег Ляшко поделился решением объединить силы с мэром Киева Виталием Кличко для ведения борьбы против "зелёной чумы".
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