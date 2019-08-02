В резиденции премьера Британии установили часы с обратным отсчётом до Брексита

В премьерской резиденции Великобритании, которую сейчас возглавляет Борис Джонсон, появились часы с обратным отсчётом до даты выхода страны из Европейского союза.

Хронометр отсчитывает дни, а также часы, минуты и секунды до часа икс, который наступит в 23:00 31 октября по британскому времени или к полуночи на 1 ноября по среднеевропейскому (02:00 мск 1 ноября).

Ранее Лайф сообщал, что министр Великобритании по вопросам Брексита Стивен Баркли заявил, что страна покинет ЕС вовремя. Позже стало известно, что Лондон выделил дополнительно $2,6 миллиарда для подготовки Соединённого Королевства к процедуре выхода из состава Евросоюза.