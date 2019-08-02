В резиденции премьера Британии установили часы с обратным отсчётом до Брексита

В премьерской резиденции Великобритании, которую сейчас возглавляет Борис Джонсон, появились часы с обратным отсчётом до даты выхода страны из Европейского союза.
Хронометр отсчитывает дни, а также часы, минуты и секунды до часа икс, который наступит в 23:00 31 октября по британскому времени или к полуночи на 1 ноября по среднеевропейскому (02:00 мск 1 ноября).
Party Chairman @JamesCleverly with the ⏰— Conservatives (@Conservatives) 31 июля 2019 г.
✍ We will deliver Brexit by October 31st.
Back @BorisJohnson's pledge here: https://t.co/ZkcKvLONpm pic.twitter.com/aFF4Kfcav3
Ранее Лайф сообщал, что министр Великобритании по вопросам Брексита Стивен Баркли заявил, что страна покинет ЕС вовремя. Позже стало известно, что Лондон выделил дополнительно $2,6 миллиарда для подготовки Соединённого Королевства к процедуре выхода из состава Евросоюза.
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