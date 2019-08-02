Трамп заявил о новых пошлинах против Китая на $300 млрд

Американские власти продолжат облагать пошлинами товары из Китая до тех пор, пока не будет заключено торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

— 10% — это на короткий период времени, а потом я могу сделать их больше или меньше, всё зависит от ситуации со сделкой, — сказал американский лидер.

По информации радиостанции NPR, даже минимально заявленное повышение пошлин, о котором говорит Трамп, соответствует 300 миллиардам долларов. При этом отмечается, что они могут быть увеличены вплоть до 25% или сняты. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 сентября.