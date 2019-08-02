Россия готовится отмечать День ВДВ

Сегодня, 2 августа, в России готовятся встречать День Воздушно-десантных войск, по всей стране состоятся праздничные мероприятия, концерты и показательные выступления военнослужащих.

Так, в Москве этот день начнётся с возложения цветов к памятнику "отцу" подразделения Василию Маргелову на Хорошёвском шоссе, позже церемония возложения пройдёт на Суворовской площади у памятника воинам-десантникам.

Также будут проведены мероприятия на Новодевичьем, Востряковском, Троекуровском, Кунцевском и Воскресенском кладбищах, где захоронены ветераны ВДВ, а также бывшие командующие.

Позже в центре Москвы на Красной выступит сводный оркестр Воздушно-десантных войск, пройдут показательные выступления, торжественный марш парадных расчётов, а после парада на Васильевском пройдут выступления творческих коллективов ВДВ.

Помимо этого в "Крокус Сити Холле" состоится праздничный концерт с участием заслуженного артиста России Дениса Майданова, легендарной группы "Голубые береты" и Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Одним из первых же праздник встретит Владивосток, где пройдёт автопробег "Никто, кроме нас", а также состоится памятный митинг в честь погибших во время локальных войн и военных конфликтов. В самой же "столице ВДВ" Рязани пройдёт молебен во славу города, затем возложение цветов к памятнику Маргелову, а на стадионе "Спартак" будут выставлены военная техника и вооружение бойцов подразделения, а также пройдут показательные выступления десантников.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве на время празднования Дня ВДВ не будут отключать фонтаны.