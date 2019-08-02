Трамп пригрозил отпустить боевиков ИГИЛ, если их не заберут родные страны

При этом он отметил, что у США и их партнёров в Сирии и Ираке находится около 2,5 тысячи боевиков.

Власти США могут освободить удерживаемых боевиков ИГИЛ*, если их не заберут родные страны, предупредил американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

— Мы удерживаем тысячи боевиков ИГИЛ, мы хотим, чтобы их забрала Европа. Посмотрим, заберут ли они (власти европейских государств. — Прим. Лайфа) их. Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их (этих боевиков. — Прим. Лайфа) в Европу, — приводит ТАСС слова Трампа.

При этом он отметил, что у США и их партнёров в Сирии и Ираке находится около 2,5 тысячи боевиков, являющихся гражданами европейских государств.

— Мы хотим, чтобы их забрала Европа, поскольку они направлялись назад в Европу: во Францию, Германию, различные места, — отметил американский президент.

Кроме того, по словам Трампа, силами коалиции во главе с США в общей сложности захвачено более десяти тысяч боевиков.

По мнению американской администрации, в Ираке и Сирии до сих пор орудует около 15 тысяч боевиков.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.