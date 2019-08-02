В Москве всё же построят ещё одну станцию на Кольцевой линии метро

Она будет находиться между "Новослободской" и "Проспектом Мира" с переходом на "Достоевскую".

В Москве возобновится строительство станции метро "Суворовская" на действующей Кольцевой линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Решили возобновить строительство "Суворовской". Под названием "Площадь Коммуны" она была запроектирована ещё в 1950-х, — написал Собянин.

По словам мэра, тогда строить станцию так и не начали, а впервые попытались в 90-х годах, однако безуспешно. Кроме того, "Суворовская" является сложным объектом с инженерной и технической точки зрения.

Новая станция метро будет находиться на Кольцевой линии — между "Новослободской" и "Проспектом Мира". С неё также будет переход на станцию "Достоевская".

Ранее стало известно число людей, которых перевёз метрополитен столицы за полгода.