Захарова назвала "бессилием" США новые санкции по "Северному потоку — 2"

По её словам, несмотря на десятки наложенных под разными предлогами ограничений, Россия продолжает проводить свою независимую политику.

Инициатива Комитета сената США по международным делам о введении санкций против фирм, которые принимают участие в строительстве проекта газопровода "Северный поток — 2", является новым витком русофобской кампании и демонстрирует невозможность помешать этому процессу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, когда публично расписываются в нежелании подключиться или дать возможность другим подключиться к выгодному для них проекту. Это показатель собственного бессилия и невозможности использовать какие-либо другие инструменты, которые существуют, — приводит её слова ТАСС.

При этом она отметила, что пока лишь идёт обсуждение новых ограничений в Конгрессе США, а "там обсуждается много всего" и далеко не всегда за этими обсуждениями следует принятие решений, но к чему это приведёт, "сложно сказать".

По словам Захаровой, с 2011 года США, прикрываясь различными поводами, вводили санкции против России более 70 раз, но, несмотря на это, ни одна из американских администраций ничего не добилась и "как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает, и США ничего не смогут с этим сделать".

Ранее Лайф сообщал, что Комитет сената США проголосовал за санкции против "Северного потока — 2".