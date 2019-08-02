В Хорватии ревнивец застрелил бывшую жену, её нового партнёра и четверых детей

Выжил только семимесячный младенец, который госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Шесть человек были обнаружены застреленными вечером 1 августа в столице Хорватии Загребе, информирует местная полиция.

Тела с огнестрельными ранениями найдены в районе под названием Кайзерица, пишет РИА "Новости". По предварительным данным, убийство совершил мужчина, скрывшийся затем в неизвестном направлении.

Мотивом преступления, вероятно, стала ревность убийцы к бывшей жене и её новому партнёру.

Об усиленном полицейском присутствии на улицах Загреба информируют местные СМИ. По неофициальным данным, среди убитых четыре ребёнка, а единственным выжившим стал семимесячный младенец, который госпитализирован с ранениями.