В МИД прокомментировали ход расследования гибели журналистов в ЦАР

Посольство республики в Москве было введено в заблуждение насчёт истинной цели визита группы и выдало туристические визы, указали в ведомстве.

МИД РФ прокомментировал ход расследования гибели в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году. В ведомстве указали, что следственные действия находятся на контроле российского руководства.

Данный вопрос регулярно обсуждается в контактах с представителями ЦАР, отметили в ведомстве. Кроме того, по дипломатическим каналам в ответственные ведомства ЦАР были направлены соответствующие запросы.

МИД обратил внимание на многочисленные вопросы к организаторам поездки.

— Так, Посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение насчёт истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Радченко, Джемаль, Расторгуев работали в республике без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съёмочной аппаратуры и проведение съёмки, — уточняется в сообщении.

Посольство РФ не было проинформировано ни о прибытии журналистов, ни об их целях, что могло бы помочь россиянам в плане безопасности, подчеркнули дипломаты.

Напомним, журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 30 июля 2018 года. Ранее сообщалось, что перед смертью их могли похитить и допрашивать. По версии СКР, россиян застрелили при ограблении.