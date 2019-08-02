Российские истребители 12 раз за неделю поднялись на перехват к границам РФ

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Фото © Flickr / Инфо Pro

Разведку вели 39 летательных аппаратов, нарушений воздушного пространства государства не было.

Российские истребители поднялись 12 раз за неделю на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у российских границ, сообщает газета "Красная звезда".

Согласно данным, предоставленным изданием, воздушную разведку у границ России вели 39 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства государства не было.

За неделю российские лётчики выполнили в общей сложности 299 смен на 81 аэродроме.

Ранее стало известно о начале производства истребителей пятого поколения Су-57.

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