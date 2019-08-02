Рябков о ситуации с ДРСМД: Россия не позволит говорить с ней на языке давления

Москва предложила Вашингтону и НАТО ввести мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.

Россия не позволит никому использовать давление и силу в отношении себя в ситуации, которая сложилась вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

— Давление, прессинг и сила — это не тот язык, на котором мы позволим с собой разговаривать кому бы то ни было, — сказал он.

Как считает дипломат, выход США из договора негативно отразится на глобальной стратегической безопасности.

Рябков рассказал ТАСС, что Россия предложила США и НАТО ввести мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности. Ранее подобный мораторий объявлял президент РФ Владимир Путин, заявив, что Москва не будет размещать ракеты ни в одном регионе мира, пока этого не сделает Вашингтон.

Напомним, США официально вышли из ДРСМД 2 августа. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, такое решение Вашингтона войдёт в историю с негативной коннотацией.