В ХМАО рассказали о состоянии полицейского, пострадавшего в Сургуте

Накануне вечером мужчина с ножом атаковал приехавших на вызов патрульных, в результате чего один из них погиб.

Жизнь полицейского, который пострадал в результате нападения неизвестного с ножом в Сургуте, вне опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ХМАО — Югры Алексея Добровольского.

— Медицинская помощь оказана в полном объёме. Угрозы жизни нет, — пояснил медик.

Сотрудник правоохранительных органов был доставлен в Сургутскую ОКБ. Как сообщили в медицинском учреждении, его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, накануне вечером мужчина с ножом атаковал приехавших на вызов полицейских, в результате чего один из них погиб. Второму пришлось применить табельное оружие, и нападавший был ликвидирован.