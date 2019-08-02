В ХМАО рассказали о состоянии полицейского, пострадавшего в Сургуте

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС (архивное)

Накануне вечером мужчина с ножом атаковал приехавших на вызов патрульных, в результате чего один из них погиб.

Жизнь полицейского, который пострадал в результате нападения неизвестного с ножом в Сургуте, вне опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ХМАО — Югры Алексея Добровольского.

— Медицинская помощь оказана в полном объёме. Угрозы жизни нет, — пояснил медик.

Сотрудник правоохранительных органов был доставлен в Сургутскую ОКБ. Как сообщили в медицинском учреждении, его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, накануне вечером мужчина с ножом атаковал приехавших на вызов полицейских, в результате чего один из них погиб. Второму пришлось применить табельное оружие, и нападавший был ликвидирован.

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