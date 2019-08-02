В ФБР подтвердили ликвидацию гангстера спустя 85 лет

В 1933–1934 годах Диллинджер и его банда убили по меньшей мере десять человек на Среднем Западе, а также ранили семерых.

Спустя 85 лет Федеральное бюро расследований подтвердило ликвидацию знаменитого гангстера 30-х годов Джона Диллинджера на фоне слухов о том, что преступник таинственным образом спасся.

В июле двое родственников бандита заявили о желании эксгумировать его останки, поскольку посчитали, что агенты бюро застрелили не Диллинджера. Планируется, что эксгумацию проведут в рамках съёмок документального фильма.

— Смерть Диллинджера часто описывают как начало конца эры гангстеров. 22 июля 1934 года, 85 лет назад, агенты ФБР застрелили Диллинджера в ходе перестрелки, — сообщили в офисе ФБР в Чикаго.

Как сообщается, в 1933–1934 годах Диллинджер и его банда убили по меньшей мере десять человек на Среднем Западе, а также ранили семерых. Они грабили банки и полицейские арсеналы, организовывали побеги своим сообщникам из-под стражи.

Ранее бюро опубликовало фотографию посмертной маски преступника. Согласно документам тех годов, в течение нескольких дней полицейский морг осаждали тысячи людей, желая увидеть тело Диллинджера. Кроме того, полицейские из отделений по всей территории США просили ФБР предоставить копии посмертной маски, однако получили отказ из-за опасения высоких расходов.

Ранее в ФБР сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена.