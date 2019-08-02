Ретро-кабриолет Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставлен на торги в США

Ожидается, что несмотря на начальную стоимость лота в 400 тысяч долларов, он будет продан за 1–2 миллиона.

Выполненный на заказ специально для актрисы Элизабет Тэйлор кабриолет Rolls-Royce, выставлен на торги в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Guernsey's.

Согласно описанию лота, Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe с откидывающимся верхом, окрашенный в дымчато-зелёный, под цвет глаз актрисы, был доставлен ей и её мужу, поп-певцу Эдди Фишеру в декабре 1960 года. Сама Тэйлор называла авто "зелёной богиней". Всего таких было выпущено порядка 20 штук.

Отмечается, что несмотря на то, что автомобиль предлагает своему будущему владельцу лишь усилитель руля, стеклоподъемники с электроприводом и двигателем объемом 6,2 л, ожидается, что будущий владелец выложит за него от 1 до 2 миллионов долларов. Но первоначальная стоимость лишь 400 тысяч.

Примечательно, что несмотря на более чем полувековой возраст автомобиля, у него было всего два владельца: собственно Эдди Фишер (по некоторым данным, у Тэйлор никогда не было водительских прав) и выкупивший авто в конце 70-х поклонник актрисы и заодно коллекционер по фамилии Кардел.

Также автомобиль однажды участвовал в ДТП в Риме, где Тэйлор снималась в фильме "Клеопатра" и у неё закрутился роман с будущим мужем Ричардом Бёртоном, которого впоследствии часто видели за рулём авто уже после его возвращения в США по окончании съёмок.