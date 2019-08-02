В бундестаге испугались размещения ядерных ракет США на территории Германии

С прекращением действия ДРСМД появляется угроза "новой международной гонки в области ядерного оружия", считают в парламенте.

Депутат бундестага от Левой партии Андрей Хунко предупредил о возможности размещения на территории ФРГ новых американских ракет с ядерными боеголовками после выхода Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Его слова приводит РИА "Новости".

По мнению парламентария, с прекращением действия договора появляется угроза "новой международной гонки в области ядерного оружия". По его словам, "на авиабазе Бюхель до сих пор размещены американские боеголовки, невзирая на многолетние попытки достичь соглашения об их выводе", и есть озабоченность, что теперь там будут размещаться новые ракеты, и "это развитие, которого мы должны в любом случае избежать".

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид в свою очередь указал, что в Берлине "совершенно не заинтересованы в новой гонке вооружений с РФ", хотели бы "более выраженного импульса в международной политике для разоружения и контроля над вооружениями как центральных элементов дальновидной внешней политики и политики безопасности".

— Прежде всего речь идёт о возобновлении диалога между ядерными державами. Это уже будет ценным во времена утраты доверия. Европа и Германия должны призвать к подобным переговорам и продвигать их с конкретными предложениями, а тем временем не допустить новой гонки вооружений. Мы ответственны и хотим переосмыслить контроль над вооружениями и наконец вернуть его в международную повестку дня. Это важный элемент социал-демократической внешней политики и политики безопасности, — сказал агентству Шмид.

В 2010 году бундестаг проголосовал за вывод американского атомного оружия с территории Германии, но до сих пор этого не сделано. На авиабазе Бюхель размещено, по разным сведениям, от 10 до 50 боеголовок. В июне несколько тысяч активистов провели акции протеста возле американской авиабазы Рамштайн в Рейнланд-Пфальце.

США официально выходят из ДРСМД 2 августа. Россия тоже приостановила своё участие в договоре.

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