Британка чуть не лишилась ноги, искупавшись в джакузи

По словам женщины, ей повезло, что заболела именно она, а не маленький сын, который был с ней в тот день.

Жительница Великобритании чуть не лишилась ноги и даже могла погибнуть из-за сепсиса и гангрены после того, как приняла джакузи с бритвенным порезом. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, 46-летняя Хейли Томас из Суонси случайно порезала бритвой правую ногу за несколько часов до того, как забралась в джакузи подруги с пятилетним сыном Джастином Джоном.

Она проснулась на следующий день, покрытая с ног до головы болезненными красными высыпаниями, и ощутила, что её кожа будто горит.

Спустя девять дней у женщины проступили большие язвы по всему телу, и она была доставлена ​​в больницу.

Биопсия показала, что у женщины начался сепсис из-за бактерий в горячей ванне, проникших в её кровь через крошечный 2-миллиметровый порез от бритвы.

Врачи стали готовить её к тому, что им придётся вырезать большие участки заражённой кожи. В последней попытке остановить отмирание тканей врачи накачивали её "коктейлем" антибиотиков на протяжении 21 дня.

Это спасло её конечности, и после трёх недель в больнице женщину наконец-то отпустили домой.

Но теперь у неё навсегда остались шрамы с обесцвеченными пятнами кожи по всему телу, где были язвы.

Я была в ужасе. Я всегда была в форме и здорова: я не курю, ем здоровую пищу и регулярно занимаюсь спортом. Слышать, что я могу умереть из-за небольшого пореза на ноге, было просто невероятно, и всё же это произошло со мной Хейли Томас

— Я никогда больше не буду купаться в джакузи, и меня пугает всякий раз, когда я вижу, что в них входят люди, особенно дети. Джей-Джей был в горячей ванне со мной в тот день, и, если бы он заразился этой инфекцией, его не было бы здесь сегодня. Мне просто повезло, что заболела я, а не мой малыш, — заключила Томас.

Теперь женщина старается предупредить о такой неочевидной опасности джакузи как можно больше людей.

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