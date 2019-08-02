Сбивший колонну мотоциклистов в США водитель был под наркотиками

Кроме того, у машины были неполадки с фарами, а также отсутствовали некоторые крепления на колёсах.

В американском штате Нью-Гэмпшир водитель пикапа, который врезался в колонну мотоциклистов, находился под воздействием наркотических веществ. В ДТП погибло семь байкеров, ещё трое пострадали. Об этом сообщило агентство AP.

Согласно заключению Федерального агентства по безопасности, 23-летний водитель пикапа Владимир Жуковский был в наркотическом опьянении, из-за чего не смог управлять транспортом должным образом и врезался в мотоциклистов.

Кроме того, результаты проверки показали, что у пикапа были неполадки с фарами, а также отсутствовали некоторые крепления на колёсах.

Жуковский не признал себя виновным в ДТП в штате Нью-Гэмпшир, в результате которого погибло семь мотоциклистов, а ещё трое получили ранения.

По данным агентства, мужчина имел проблемы с законом и ранее. В частности, несколько раз он был замечен за рулём в нетрезвом виде.