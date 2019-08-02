Небольшой самолёт сел на шоссе в США — видео

По словам пилота, отказ двигателя произошёл из-за отказа системы подачи топлива.

Обычное утро патрульного Клинта Томпсона из городка Паркленд в штате Вашингтон, США было непривычно нарушено авиатором-любителем, который пролетел "на расстоянии вытянутой руки" от его служебного автомобиля. Об этом сообщает AP.

Как видно на записи с видеорегистратора, одноместный самолёт KR2 стремительно снижается над проезжей частью, распугивая едущих по своим делам водителей.

Поняв, что ситуация явно не похожа на нормальное для дорог общего пользования явление, полицейский тут же разворачивает своё авто и пускается в погоню за самолётом.

Впрочем, преследование продлилось совсем недолго: пилоту удалось без происшествий посадить неисправную технику на дорогу и остановить аккурат перед светофором.

Подоспевший Томпсон заблокировал служебной машиной полосу и помог пилоту оттащить самолёт на стоянку сбоку от дороги. По словам находившегося за штурвалом Дэвида Аклама, отказ двигателя произошёл из-за отказа системы подачи топлива.