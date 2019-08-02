В США возобновили дело Trump Organization о выплате порноактрисе $130 тысяч

Как считает адвокат Марк Мукэйси, подобные действия являются попыткой нанести удар по политическому авторитету Трампа.

Прокуратура американского штата Нью-Йорк через суд запросила документы компании Trump Organization, связанные с выплатой $130 тысяч бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. По данным газеты NYT, таким образом, возобновилось расследование, которое завершилось в середине июля этого года.

Как сообщает издание, прокуратура Нью-Йорка потребовала предъявить документы, которые сопутствовали выплате денег за молчание экс-порноактрисе. Она утверждала, что в прошлом президент США Дональд Трамп вступал с ней во внебрачную связь. Прокуратура намерена проверить, оформляло ли руководство компании какие-либо поддельные документы для перевода денег.

Как считает адвокат Trump Organization Марк Мукэйси, подобные действия являются попыткой нанести удар по политическому авторитету Трампа.

— Использование повесток в суд в качестве оружия — это просто способ притеснения президента, его семьи и бизнеса. Мы ответим должным образом, — отметил юрист.

Ранее Стефани Клиффорд подала иск против бывшего юриста Трампа, однако его отклонили из-за отсутствия доказательств клеветы со стороны юриста. Сам Майкл Коэн признался, что в ноябре 2016 года заплатил порноактрисе за молчание об интимной связи с американским президентом.