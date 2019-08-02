Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

Предварительно известно, что автобус двигался из Волгограда в Ставрополь, в салоне было 23 человека.

Пять человек погибли и 14 пострадали ночью с 1 на 2 августа в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком на 420-м километре дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом информирует региональное УГИБДД.

Водитель автобуса по неизвестной причине выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. Предварительно известно, что автобус двигался из Волгограда в Ставрополь, в салоне было 23 человека.

В качестве одной из возможных причин аварии на данный момент рассматривается усталость водителя автобуса, отмечает ТАСС.

Уточняется, что перед аварией при пересечении границы со Ставропольским краем автобус остановили сотрудники ГИБДД в рамках операции "Сон за рулём". От отдыха 59-летний водитель отказался. Впоследствии он погиб в результате ДТП.

По данным агентства, 14 пострадавших направлены в больницу, однако их состояние не приводится. Отмечается лишь, что среди погибших нет детей.

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