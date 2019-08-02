В центре Бангкока произошло семь взрывов

Серия из семи взрывов прогремела ранним утром на центральных улицах столицы Таиланда Бангкока. Об этом сообщает Nation TV.

По информации журналистов, взрывные устройства небольшой мощности были размещены по нескольким улицам. Первые три взрыва прогремели в районе 5:00 (1:00 мск), пострадали двое работников коммунальных служб, которые хотели убрать кучу листьев, в которой была спрятана бомба.

Спустя почти три часа сдетонировали ещё два устройства, заложенные под наземной станцией метро "Чонгнонси" в районе, где расположены банки а также несколько посольств, включая российское.

Затем ещё два взрыва раздались в 9:30 (5:30 мск) в районе улицы имени короля Рамы Девятого, где расположен комплекс правительственных зданий. Согласно информации журналистов, от них пострадал один человек.

Полиция обратилась к жителям города с просьбой быть максимально внимательными и сообщать о каждом подозрительном предмете. Информации о погибших не поступало.