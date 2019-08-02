Кэти Перри получила штраф за плагиат своего номинированного на "Гремми" хита

Отмечается, что изначально истцы требовали компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

Популярная американская певица Кэти Перри, а также её соавторы признаны виновными и обязаны выплатить штраф в размере 2,78 млн долларов за плагиат при написании хита Dark Horse, который увидел свет ещё в 2013 году. Об этом сообщает AP.

Согласно информации журналистов, такое решение принял суд присяжных, рассматривавший дело в федеральном суде Лос-Анджелеса. Правда певице "досталось" лишь 20% от указанной суммы — $550 тыс. Остальное поделили между собой её звукозаписывающая компания Capitol Records, продюсеры певицы и соавторы.

По данным следствия, изначально авторы оригинального Joyful Noise Маркус Грей по прозвищу Flame и Лекрей Мур (Lecrae) просили компенсацию в размере 45% от доходов певицы и её команды от продаж песни, ведь ритмический и мелодический рисунок их трека занимает именно такую часть песни Перри.

По их подсчетам, в долларах это выражалось в 20 миллионах из 41 заработанного певицей, однако присяжные решили, что успех песни Кэтти Перри зависел от плагиата лишь на 22,5%, что снизило сумму выплат.

Примечательно, что в 2015 году трек Dark Horse стал одним из главных хитов Кэти Перри, четыре недели провел на вершине хит-парада Billboard Hot 100, а также был номинирован на премию Grammy в 2015 году.