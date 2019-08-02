В Японии впервые казнили двух преступников с декабря 2018 года

Это был уже 38-й смертный приговор, который привели в исполнение при нынешнем министре Синдзо Абэ.

В Японии впервые с декабря 2018 года казнили двух осуждённых преступников по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы, сообщает японское общественное телевидение.

По данным телеканала, это был уже 38-й смертный приговор при министре Синдзо Абэ. В прошлом году смертный приговор был также введён в отношении 13 боевиков, осуждённых за организацию серии терактов, в том числе и в токийском метро в марте 1995 года.

Практика смертной казни вызывает большой резонанс в Японии. За отмену такого приговора также выступает Японская ассоциация адвокатов. Кроме того, это вызывает протесты и у граждан. Так, недавно молодой житель Японии сознательно наехал на своём авто на людей и заявил, что его поступок стал местью за смертную казнь.