Кондолиза Райс оценила вероятность вступления Украины в НАТО

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО. Об этом она сказала в беседе с изданием "Новое время".

— Думаю, сейчас это не представляется возможным. И это потому, что альянс является консенсусной организацией, а я не думаю, что вы получите консенсус, — отметила она.

По мнению дипломата, Киеву сейчас "будет сложно даже достичь консенсуса насчёт получения плана действий по членству в НАТО".

Она отметила также, что "это не означает, что Украина не может приблизиться к НАТО", даже без формального соглашения. По её словам, стороны должны увеличить количество таких вещей, как "работа НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах".

Ранее руководители военных разведок Минобороны Украины и Североатлантического альянса договорились о "значительном увеличении объёмов обмена" разведданными.