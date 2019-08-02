Названо самое чистое место Чёрного моря

Самые чистые воды в Чёрном море находятся у мыса Тарханкут в Крыму, рассказал РИА "Новости" директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
— Мыс Тарханкут — самый западный мыс Крыма. Несмотря на то, что это западная часть Крыма, система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище, — объяснил эксперт на встрече рабочей группы стран БРИКС в Институте океанологии РАН имени Ширшова в Москве.
Кроме того, по словам учёного, побережье Крыма является самым чистым среди всех прибрежных участков Чёрного моря из-за узости шельфа и больших глубин.
Коновалов пояснил, что самые грязные участки на побережье — это мелководье и заливы. Среди них находятся румынское, украинское и западное побережье Крыма.
— Чем больше глубина, тем морской воды больше, тем в большем объёме воды будут рассеиваться загрязняющие вещества, — сказал учёный.
Он также рассказал, что основными загрязняющими веществами в Чёрном море являются азот, фосфор и нефтепродукты.
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