Названо самое чистое место Чёрного моря

Основными загрязняющими веществами в этом море являются азот, фосфор и нефтепродукты.

Самые чистые воды в Чёрном море находятся у мыса Тарханкут в Крыму, рассказал РИА "Новости" директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

— Мыс Тарханкут — самый западный мыс Крыма. Несмотря на то, что это западная часть Крыма, система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище, — объяснил эксперт на встрече рабочей группы стран БРИКС в Институте океанологии РАН имени Ширшова в Москве.

Кроме того, по словам учёного, побережье Крыма является самым чистым среди всех прибрежных участков Чёрного моря из-за узости шельфа и больших глубин.

Коновалов пояснил, что самые грязные участки на побережье — это мелководье и заливы. Среди них находятся румынское, украинское и западное побережье Крыма.

— Чем больше глубина, тем морской воды больше, тем в большем объёме воды будут рассеиваться загрязняющие вещества, — сказал учёный.

Он также рассказал, что основными загрязняющими веществами в Чёрном море являются азот, фосфор и нефтепродукты.