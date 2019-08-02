Медведев прибыл на южнокурильский остров Итуруп

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп курильской гряды из Южно-Сахалинска, где сегодня утром провёл совещание по соцразвитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

На совещании он, в частности, призвал создать инструмент для активизации бизнеса в регионе. Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил его рассмотреть возможность обнуления налогов на Курилах. Премьер назвал "интересной" данную инициативу.

Ожидается, что на острове Медведев посетит несколько социальных и инфраструктурных объектов.

Российский премьер посещает Курильские острова регулярно. В 2011 году он прилетал на Кунашир, будучи на посту президента РФ, а затем в 2012 году уже в качестве премьер-министра. Кроме того, в 2015 году он посещал Итуруп. Япония каждый раз заявляла протест в связи с этим.