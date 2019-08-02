Кабмин Японии возмутился поездкой Медведева на Курилы

Поездка премьер-министра России Дмитрия Медведева на Курильские острова, пойдёт вразрез с позицией Японии по этим территориям, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, его слова приводит ТАСС.
— Поездки российских официальных лиц на четыре северных острова (на южную часть Курильских островов — прим. Лайф) противоречит позиции нашего правительства, — отметил он.
Как рассказал Суга, на данный момент Япония отслеживает развитие ситуации и занимается сбором необходимой информации.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, где проведёт совещание по социальному развитию экономического роста на Дальнем Востоке.
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