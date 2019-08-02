Кабмин Японии возмутился поездкой Медведева на Курилы

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Фото: © Flickr / Peter

Сейчас Токио отслеживает развитие ситуации и занимается сбором необходимой информации.

Поездка премьер-министра России Дмитрия Медведева на Курильские острова, пойдёт вразрез с позицией Японии по этим территориям, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, его слова приводит ТАСС.

Поездки российских официальных лиц на четыре северных острова (на южную часть Курильских островов — прим. Лайф) противоречит позиции нашего правительства, — отметил он.

Как рассказал Суга, на данный момент Япония отслеживает развитие ситуации и занимается сбором необходимой информации.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, где проведёт совещание по социальному развитию экономического роста на Дальнем Востоке.

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