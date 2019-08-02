Экс-глава детского центра в Подмосковье задержана за присвоение 1 млн рублей

Экс-гендиректор реабилитационного центра в Подмосковье была задержана правоохранителями по подозрению в присвоении и растрате более одного миллиона рублей, предназначенного для слабослышащих детей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как передаёт "Интерфакс", женщина, пользуясь своим служебным положением, получала от клиентов деньги, которые должны были быть направлены на оказание услуг, однако вместо этого присваивала их себе.

В общей сложности ей удалось использовать по своему усмотрению более одного миллиона рублей. Она находится под подпиской о невыезде, против неё возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления и занимаются выявление других возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.