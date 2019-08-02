СМИ: Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Внучка американского политика, экс-генпрокурора Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США — Сирша Кеннеди Хилл скончалась 1 августа из-за передозировки наркотиками. Об этом информирует The New York Times.

По данным издания, 22-летняя девушка ушла из жизни в семейном поместье Кеннеди в местечке Хайэннис-порт (Массачусетс). Безутешные родственники погибшей подчеркнули, что "её сердце было наполнено мечтами, надеждами и любовью".

Полиция начала расследование. Официально причина смерти пока не подтверждена.

По данным издания, девушка ранее признавалась, что страдает от депрессии. Она была единственным ребенком Кортни Кеннеди Хилл — дочери Роберта Кеннеди.

Роберт Кеннеди (1925–1968) был третьим из четырёх сыновей семейства Кеннеди. С 1961 по 1964 год по назначению своего старшего брата — президента США Джона Кеннеди — занимал пост генпрокурора США. Погиб в июне 1968 года в результате покушения.