Синоптики пообещали москвичам холодный День ВДВ

В пятницу, 2 августа погода в российской столице продолжит огорчать горожан и гостей города, небо над Москвой будет затянуто тучами, местами возможны незначительные осадки. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков температура воздуха днём в столице останется ниже многолетней климатической нормы и составит +16…+18°, в Подмосковье — +14…+19°.

Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет незначительно снижаться и составит 740 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, что минувший июль в Москве стал самым холодным за весь XXI век.