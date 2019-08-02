Три новых взрыва прогремели в Бангкоке

Восьмое по счёту СВУ сдетонировало у Главного штаба ВС Таиланда, два других — на территории главного комплекса правительственных зданий.

Три новых взрыва прогремели сегодня, 1 августа, в Бангкоке, саперы проверяют ещё два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами. Таким образом, количество взрывов в столице Таиланда возросло до десяти. Об этом сообщает телеканал Nation TV.

Восьмой по счёту взрыв произошёл около 10:00 (06:00 мск) у здания Главного штаба Вооружённых сил Таиланда. Девятое и десятое взрывные устройства сдетонировали приблизительно в то же время на территории главного комплекса правительственных зданий на северной окраине Бангкока. Отмечается, что взрывы были маломощными, в результате них никто не пострадал.

Два подозрительных предмета, которые могут оказаться самодельными взрывными устройствами, были обнаружены у здания Главного штаба ВС страны. Их проверяют.

Ранее сегодня сообщалось, что серия из семи взрывов прогремела ранним утром на центральных улицах столицы Таиланда Бангкока. Пострадали два человека.