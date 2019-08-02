СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Сургуте

По факту нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

— Возбуждено дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), — уточнил представитель ведомства.

Напомним, накануне вечером мужчина с ножом атаковал приехавших на вызов полицейских, в результате чего один из них погиб. Второму пришлось применить табельное оружие, и нападавший был ликвидирован.