Стала известна личность предполагаемого убийцы полицейского в Сургуте

Отмечается, что нападавший был сотрудником территориального подразделения ГУ МЧС России.

Жителем Сургута, который при помощи ножа убил полицейского и ранил его напарника является 37-летний Филипп Иноземцев, который был сотрудником регионального управления МЧС. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Он был неаттестованным сотрудником, гражданским, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре сослались на то, что сейчас в ведомстве идёт внутренняя проверка, и отказались комментировать ситуацию, однако пообещали сделать это позднее.

Ранее Лайф сообщал, что СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье 317 статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Как рассказал директор Департамента здравоохранения ХМАО — Югры Алексей Добровольский, здоровье раненого полицейского сейчас находится вне опасности.