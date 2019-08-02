Медведев распорядился довести до конца расселение из аварийного жилья на Курилах

По словам представителей региона новостройки сократят потребность местных жителей в хорошем жилье на 95%.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе поездки на остров Итуруп заявил, что процесс расселения владельцев ветхого и аварийного жилья на Курилах должен быть доведён до конца.

— Надо довести до конца всё это дело. Чтобы все, кто подлежит расселению из аварийного жилья, получили современное и хорошее жильё, — заявил российский премьер.

Представители региональных властей сообщили Медведеву, что стоимость проекта, состоящего из двух трёхэтажных домов общей площадью 3828 кв. м, составляет 301,2 млн рублей. В одном доме будет 18, в другом 21 квартира.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что после переселения в новостройки потребность в переселении владельцев ветхого жилья на острове сократится на 95% и ликвидирует социальную напряжённость среди населения.

Помимо этого Медведев посетил стройплощадку новой школы, которая возводится в селе Рейдово, а также осмотрел помещения старого здания, где для него провели небольшую экскурсию.

Ранее российский премьер-министр заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.