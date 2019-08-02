Названа причина страшного ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

Согласно кадрам с видеорегистратора, на встречную полосу выехал не автобус, а грузовик.

Столкновение автобуса и грузовика на трассе в Апанасенковском районе Ставрополья, где погибло пять человек, могло произойти по вине водителя большегруза — он уснул за рулём. Возможную причину жуткого ДТП сообщили в краевом УГИБДД МВД РФ.

— Из искорёженного автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, [зафиксировано, что] водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, — говорится в сообщении.

По предварительной версии, мужчина уснул за рулём.

Напомним, что страшное ДТП произошло на 420-м километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. В результате аварии погибли водитель автобуса Деев А. (1960 г.р.) и ещё четыре человека. Лайф публиковал имена 20 пострадавших в страшном ДТП на Ставрополье.