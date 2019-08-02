Медведев испытал ностальгию от посещения старой школы на Курилах

Особый трепет у российского премьера вызвал кабинет математики, оформленный по традиции советских времён.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что испытал "ностальгические чувства" во время посещения старой школы на острове Итуруп курильской гряды.

Едва войдя кабинет математики, российский премьер отметил, что помещение было оформлено по традиции советской эпохи: на стенах развешены портреты выдающихся математиков разных эпох, а на стендах располагались традиционные циркули, транспортиры, линейки.

— Классика, когда висят все выдающиеся учёные. Некоторых я помню ещё с детских лет, Декарта, например, — не без улыбки на лице отметил Медведев.

Он также отметил известную цитату Михаила Ломоносова — "Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит", которая ещё в советские времена "везде всегда висела".

Следом премьер-министр посетил стройплощадку новой школы, которая должна быть построена к 2021 году. Четырёхэтажное здание рассчитано на 135 мест, стоимость его строительства составляет 614,7 млн рублей.

Ранее Лайф сообщал, что Медведев распорядился довести до конца расселение из аварийного жилья на Курилах.