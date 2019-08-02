Медведев ответил на протесты Токио из-за посещения Курил: Это наша земля

Глава кабмина напомнил, что острова входят в Сахалинскую область и российским госслужащим не нужно разрешение других стран для визита в регион.

Протесты Токио в связи с посещением российскими чиновниками Курильских островов не вызывают беспокойства у Правительства РФ. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита на Итуруп.

— Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства? — сказал журналистам Медведев.

Он подчеркнул, что российские госслужащие посещают Курилы и другие субъекты РФ без согласования с какими бы то ни было государствами. По словам Медведева, чем больше подобных возмущений по поводу Курил, тем больше поводов для визитов на острова.

Ранее премьер-министр РФ распорядился довести до конца процесс расселения владельцев ветхого и аварийного жилья на Курилах.