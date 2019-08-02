Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме на юго-западе Москвы

Тело погибшего спасатели нашли после ликвидации возгорания. Выясняются причины произошедшего.

В многоэтажном жилом доме на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы произошёл пожар, один человек погиб.

Как видно на видео, имеющемся в распоряжении Лайфа, возгорание началось в квартире на последнем, 16-м этаже здания, расположенного на улице Академика Анохина, д. 6, корп. 4.

По имеющимся данным, в помещении горели личные вещи и мебель, общая площадь пожара составила 10 кв метров. После ликвидации пожара было найдено тело погибшего. Причины случившегося выясняются.

Меж тем за сутки в России ликвидировали 25 лесных пожаров.