Россияне не пострадали при взрывах в Бангкоке

Граждане РФ не пострадали в результате серии взрывов, которые прогремели сегодня утром в столице Таиланда Бангкоке. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
— Мы следим за ситуацией в Бангкоке. Информации, что от взрывов пострадали туристы из России, не поступало. Вероятно, что теракты стали следствием внутренних разборок, — сказала она РИА "Новости".
Bombs rattle Bangkok during ASEAN summit, wounding two#Bangkok #bombsexploded #ASEANsummit https://t.co/JcIaIanDD8— ETV Bharat (@Eenadu_English) August 2, 2019
Ранее сегодня сообщалось, что серия из семи взрывов прогремела ранним утром на центральных улицах столицы Таиланда Бангкока. Затем сдетонировали ещё три взрывных устройства.
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