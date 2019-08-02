Россияне не пострадали при взрывах в Бангкоке

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В АТОР заверили, что следят за ситуацией, и предположили, что атаки могли стать следствием внутренних разборок.

Граждане РФ не пострадали в результате серии взрывов, которые прогремели сегодня утром в столице Таиланда Бангкоке. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Мы следим за ситуацией в Бангкоке. Информации, что от взрывов пострадали туристы из России, не поступало. Вероятно, что теракты стали следствием внутренних разборок, — сказала она РИА "Новости".

Ранее сегодня сообщалось, что серия из семи взрывов прогремела ранним утром на центральных улицах столицы Таиланда Бангкока. Затем сдетонировали ещё три взрывных устройства.

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